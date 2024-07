Consulta dei giovani: disponibili 32 posti

Sono aperte fino al 6 settembre le domande per far parte della Consulta dei Giovani del Comune di Pisa per gli anni 2023-2028. I posti disponibili sono 32 (16 femmine e 16 maschi) e si cercano ragazzi e ragazze sotto i 30 anni residenti o domiciliati a Pisa o che studiano in città. La Consulta è un organismo permanente che svolge un ruolo consultivo, propositivo, conoscitivo, riguardo la condizione e la promozione delle giovani generazioni, nei confronti di tutti gli organi di governo del Comune. Obiettivo promuovere progetti, iniziative, dibattiti, ricerche ed eventi per favorire la crescita socio-culturale, creativa, ricreativa, formativa e professionale dei giovani. I membri della consulta possono intervenire nelle istituzioni universitarie e formative, raccogliendo ed elaborando informazioni nei settori di interesse giovanile quali scuola, università, mondo del lavoro, pari opportunità, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, ambiente e turismo; formulare proposte al Consiglio comunale.

"È la prima volta a Pisa che viene costituita la Consulta dei Giovani - afferma l’assessora alle politiche giovanili, Frida Scarpa - crediamo che possa rappresentare un grande segnale di coinvolgimento e partecipazione per una città come la nostra, a forte vocazione giovanile. La novità è l’inserimento permanente della Consulta all’interno delle istituzioni e degli organismi partecipativi del Comune. La nostra speranza è che si componga un organo che aiuti non solo a ridisegnare la città ma anche a produrre partecipazione attiva da parte delle nuove generazioni".

Per far parte della Consulta bisogna avere dai 16 ai 29 anni, essere residenti o domiciliati a Pisa alla data di pubblicazione dell’avviso o iscritti a un corso universitario o istituto scolastico con sede in città. Le domande vanno presentate entro il 6 settembre. In caso di richieste superiori ai posti disponibili, si procederà all’estrazione a sorte. Non possono essere accolte le domande di chi svolge cariche elettive o la funzione di amministratori presso istituzioni locali, regionali o nazionali, oppure in aziende, enti e organismi partecipati del Comune di Pisa.

La domanda può essere consegnata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, in Lungarno Galilei 43 (da lun. a ven. 8:30-12:30 e mart. e giov. 15-17); con Pec a [email protected], oggetto "Domanda di partecipazione all’Avviso per la costituzione della Consulta dei/delle giovani del Comune di Pisa"; con raccomandata indirizzata al sindaco di Pisa, via degli Uffizi 1. Info sul sito del Comune, nella sezione "Avvisi".