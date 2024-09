Conoscere le bellezze della città dalle elementari

La scuola e il turismo si uniscono per far conoscere alle nuove generazioni di piccoli pisani le bellezze della città, con un focus particolare su Piazza del Duomo. È questo l’obiettivo dell’iniziativa, presentata ieri mattina in sala delle Baleari a una platea composta da un centinaio di insegnanti, che punta a organizzare un percorso formativo rivolto a docenti, studenti e studentesse delle scuole primarie cittadine, mirato alla valorizzazione del patrimonio culturale di Pisa e alla promozione della sua conoscenza. Si tratta di un percorso condiviso tra l’assessore alla scuola e ai servizi educativi Riccardo Buscemi e il suo omologo al turismo e commercio, Paolo Pesciatini per una migliore e più consapevole fruizione delle bellezze artistiche di Pisa, oltre a un maggiore senso di appartenenza alla città da parte degli allievi. Nel corso dell’incontro è stato illustrato alle numerose insegnanti presenti il progetto promosso dall’assessorato al turismo del Comune di Pisa, volto a valorizzare l’eredità storico-artistica di Pisa e in particolare il sito Patrimonio Mondiale di Piazza del Duomo.

"Con oggi - ha detto l’assessore al turismo, Paolo Pesciatini - ha avuto inizio il percorso formativo per le scuole primarie ai fini della costruzione della nostra destinazione turistica rivolto alla comunità residente, previsto nell’ambito del progetto di coinvolgimento della comunità. Tutto questo per sensibilizzare i più giovani al Patrimonio Unesco e promuovere insieme agli insegnanti percorsi didattici sul valore artistico e culturale del sito stesso e della bellezza diffusa nella nostra città". Soddisfatto dell’iniziativa anche Riccardo Buscemi che sottolinea come "l’adesione così massiccia da parte delle insegnanti conferma la bontà di questa iniziativa realizzata in sinergia con l’assessorato al turismo. Sono entusiasta di questo progetto che servirà a formare docenti e alunni, che potranno diventare ambasciatori della bellezza dei nostri monumenti. Ringrazio – conclude l’assessore alla scuola e ai servizi educativi – gli uffici, le scuole e le insegnanti che hanno aderito all’iniziativa".

Il percorso formativo sarà dedicato in particolare agli alunni della fascia d’età compresa tra gli 8 e i 10 anni e ai loro insegnanti, e si articolerà attraverso la realizzazione di laboratori in classe, uscite didattiche e percorsi di approfondimento per i docenti. Le attività si svolgeranno durante l’anno scolastico 2024/25 e sarà coinvolta almeno una classe per ciascuna scuola, garantendo così la partecipazione di tutte le primarie del Comune di Pisa.