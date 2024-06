Confindustria nazionale. Pisa entra nel consiglio. Il presidente Madonna scelta diretta di Orsini

Andrea Madonna approda nel parlamentino di Confindustria. Il presidente dell’Unione industriale pisana è infatti stato designato direttamente dal nuovo presidente degli industriali italiani, Emanuele Orsini, a far parte del consiglio generale di Confindustria per il prossimo biennio. Per statuto l’incarico nell’organismo confindustriale spetta agli eletti dall’assemblea in rappresentanza delle varie categorie dimensionali di aziende e nominati dalle associazioni territoriali che versano le quote più alte di contributi associativi. Tuttavia lo statuto dell’associazione conferisce al presidente la possibilità di nominare direttamente sei membri nel collegio scegliendole tra "persone che siano espressione particolarmente significativa del sistema associativo" a livello nazionale. La scelta di Madonna si colloca in questo ambito, sottolinea una nota dell’Unione industriale pisana, "in ragione della sua conoscenza di numerosi settori imprenditoriali strategici: edilizia, trasporti, meccanica, logistica, sanità, turismo e ristorazione, sport, oltre a una forte competenza in materia di finanza (Madonna fa parte di advisory board bancari)".

"Sono grato al presidente Orsini - aggiunge il presidente di Uip - perché la sua scelta è il segno di una fiducia e di una stima, naturalmente reciproche, che superano il rapporto strettamente personale e che anzi cementano la collaborazione assai stretta e proficua costruita nell’ultimo biennio all’interno del gruppo tecnico Fisco della Confindustria nazionale. Attraverso il nuovo incarico continuerò a portare all’attenzione temi e istanze del mondo imprenditoriale del nostro territorio". Intanto Orsini e il ministro del lavoro, Marina Calderone, saranno a Pisa il prossimo 11 luglio, insieme ai vertici nazionali dei sindacati, per partecipare all’assemblea generale dell’Unione industriale pisana che dedicherà un focus al tema della sicurezza del lavoro. "E anche questo - osserva Madonna - testimonia quanto l’Uip creda nell’importanza di fare squadra a ogni livello, anche nazionale, per lo sviluppo del tessuto economico locale e per portare il proprio contributo di idee". Il consiglio generale di Confindustria, conclude Madonna, "è l’organo di indirizzo politico e di raccordo e coordinamento tra il vertice e la base associativa e da imprenditore pisano e toscano la mia nomina rappresenta un ulteriore riconoscimento per la Toscana, dopo l’incarico di vicepresidente con delega al centro studi di Lucia Aleotti, proprietaria di Menarini". L’ultimo pisano membro del parlamentino di Confindustria è stata Pierfrancesco Pacini, quando guidava gli industriali toscani (2012-2017).

gab.mas.