Pisa Sporting Club e Università: rinnovata la concessione dei campi di San Piero a Grado

Pisa, 30 settembre 2024 - San Piero in Grado resterà la casa del Pisa per almeno altri dieci anni. Lunedì 30 settembre, infatti, l’Università di Pisa ha rinnovato fino al 2035 la concessione dell’impianto di calcio di sua proprietà in via Livornese n. 275, dove il club nerazzurro si allena ormai dal 2016.

Alla firma del nuovo accordo hanno preso parte il rettore dell’Ateneo pisano, Riccardo Zucchi, e il presidente del Pisa Sporting Club, Giuseppe Corrado.

“Con il rinnovo di questa convezione si rafforza il nostro legame con il Pisa Sporting Club e con tutta la città di Pisa, così come la nostra attenzione al valore educativo e sociale dell'attività sportiva" – ha commentato il rettore Riccardo Zucchi.

"Gli impianti di San Piero a Grado hanno accompagnato il nostro cammino e sono serviti da slancio per le progettualità della Società" – è il commento del Presidente del Pisa Sporting Club Giuseppe Corrado. La prima concessione da parte dell'Ateneo dell'impianto, risalente al 2015, fu salutata dal Club come un vero e proprio "evento epocale", perché fino a quel momento i nerazzurri non avevamo mai avuto in gestione, per un periodo così lungo, un impianto adatto alle necessità di un club professionistico.