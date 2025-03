Concerie e calzaturifici. Posti nel settore rifinizione

Lavorare nelle pelle. Serve un operaio in rifinizione per azienda settore conciario. Mansioni di volanatura ed essiccazione pelli. Richiesta preferibilmente precedente esperienza nel settore conciario ma si valutano anche profili con esperienza in altri settori. Orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì e disponibilità ad eventuali straordinari. Contratto iniziale di un mese prorogabile. Zona di lavoro: Castelfranco di Sotto. Anch un ’altra conceria cerca operai per rifinizione. In particolare la persona dovrà occuparsi dell’inchiodatura pelli e laminatura. Richiesta precedente esperienza nella mansione. Orario di lavoro full-time e prospettiva di assunzione. Zona di lavoro Ponticelli. Serve un grattatore per azienda settore calzaturiero. Richiesta anche minima esperienza. Lavorazione di scarpe di lusso. Zona di lavoro Fucecchio (Fonte Orienta Spa).