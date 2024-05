Con un coltello di 22 centimetri addosso. E’ stato denunciato

Aveva un coltello. I carabinieri della Compagnia di Pisa hanno controllato una persona che, a bordo di una bicicletta, stava percorrendo la SS 1 Aurelia nord. L’esito degli accertamenti svolti sulla persona permetteva di rinvenirle addosso un coltello a serramanico per una lunghezza complessiva di 22 cm. Al termine delle attività, è scattata la denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria, per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere; I carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Volterra, nel corso di mirati servizi di controllo della circolazione stradale nel territorio di competenza, hanno controllato, in circostanze separate, avvalendosi del test con l’etilometro, due conducenti, riscontrando, nel primo caso, un tasso pari ad oltre 1,30 g/l e, nel secondo, un livello pari ad oltre 1,60 g/l, entrambi di gran lunga superiori alla soglia di legge.

I due conducenti sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa, per guida in stato di ebbrezza. Patenti di guida ritirate. L’ennesimo controllo per la sicurezza in strada con persone fermate per aver superato il limite di alcol al volante.