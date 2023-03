Comune di Calci e 8 marzo: tutte le iniziative

Il programma

Calci (Pisa), 6 marzo 2023 - Fu una donna, Bacciamea di ser Puccio del Bagno, a far sì che la Certosa di Calci potesse vedere la luce nel 1366, e a lei è stato intitolato il largo antistante lo splendido complesso monumentale che sarà inaugurato l’8 Marzo. Ma sono davvero tante le iniziative previste a Calci per celebrare la Giornata internazionale della Donna, fra teatro, arte, musica, storia e momenti di riflessione e dibattito.



RICOTTA - “Tanti eventi che ci accompagneranno per tutto il mese di Marzo – commenta la vicesindaca Valentina Ricotta –, riuniti in un cartellone pensato dalle donne del territorio e messo a punto dalla nostra amminstrazione grazie alle preziosa collaborazione delle associazioni. Ciascun evento sarà l’occasione per conoscere e per approfondire i temi delle pari opportunità e dell’uguaglianza nonché sensibilizzare la comunità al rispetto fra i generi, tutti temi che ancora oggi restano obiettivi da raggiungere”.



8 MARZO - L’8 Marzo della Valgraziosa inizierà alle 11 dal circolo Acli, dove sono previsti un aperitivo e la mostra mercato degli acquerelli di Olga Brunelli. Alle 12 l’inaugurazione di largo Bacciamea di ser Puccio del Bagno e alle 18, in sala consiliare, la presentazione del libro “Ora o mai più. Superare il Gender Gap” a cura di Anna Emanuela Tangolo e Gabriella Magistro.



UN MESE DI INIZIATIVE - Il 9 Marzo, alle 21 al Teatro della Valgraziosa grazie alla sezione di Calci dell’Anpi, lo spettacolo “Alfonsina”, con Daniela Bertini che racconterà la storia della ciclista Alfonsina Strada. Sempre al Teatro della Valgraziosa, il 17 Marzo sarà la volta di “Cantadonna. Musica e poesia al femminile per l’8 Marzo” con Piero Nissim, Francesco Guarneri e Myriam Nissim; mentre il 31 Marzo “C’era… c’è… ci Sarà… sempre una donna” della compagnia teatrale dell’Unidea “Su il sipario” a cura del Cif di Calci.

M.B.