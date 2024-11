Compagnia Balestrieri. Quarant’anni di storia

Si sono svolti nei giorni scorsi i festeggiamenti per il quarantesimo anniversario della Compagnia Balestrieri di Pisa. La ricorrenza è stata dedicata al ricordo di Umberto Moschini, storica figura delle manifestazioni storiche pisane, scomparso nel 2021. Moschini fondò, tra le altre cose, sia l’Associazione Amici del Gioco del Ponte, sia la Compagnia dei Balestrieri. Alla festa è stato anche celebrato Alfredo Del Moro, il balestriere più anziano della Compagnia, presente e attivo fin dalla costituzione. L’evento ha visto l’inaugurazione di una mostra espositiva dedicata alla storia della Compagnia Balestrieri di Pisa, che ha ripercorso attraverso documenti, immagini e oggetti storici l’evoluzione e i successi di questo sodalizio, simbolo di identità e tradizione per la città. Ad arricchire il programma, una conferenza a cura del professor Daniele Zucconi, autore del saggio storico "La peste del ’300", che ha offerto al pubblico presente un interessante approfondimento sulla vita e le sfide del Medioevo. La cerimonia di apertura della mostra è stata impreziosita dallo spettacolo dei tamburini e sbandieratori. "La Compagnia Balestrieri di Pisa - scrivono in una nota - desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutte le figure che hanno contribuito al successo della manifestazione, con un particolare riconoscimento ad Antonio Schena, a Stefano Fiorito (ex sbandieratore della Compagnia), al professor Daniele Zucconi e a tutte le autorità intervenute. Tra queste, l’assessore alle Tradizioni e all’Identità di Pisa Filippo Bedini, l’assessore Riccardo Buscemi, il consigliere Anziano Maria Teresa Rossi, il Generale di Tramontana Matteo Baldassari, il Cancelliere Civile della Parte di Mezzogiorno Franco Napodano e il magistrato del San Michele Francesco Degl’Innocenti. Un ringraziamento speciale va anche ad Alessio Falchi per aver realizzato la locandina dell’evento e a Luciano Amedei per aver catturato, con le sue splendide fotografie, i momenti più significativi della manifestazione".

Mic. Buf.