Commemorazione del Giorno del Ricordo: il programma delle iniziative a Pisa

Pisa, 6 febbraio 2025 – Lunedì 10 febbraio si svolgeranno le celebrazioni per il Giorno del Ricordo 2025. Un appuntamento istituito con la legge 30 marzo 2004 dal parlamento italiano per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Per l’occasione Comune di Pisa, Prefettura di Pisa, Provincia di Pisa, l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Comitato di Pisa e l’Associazione Fiumani Italiani nel Mondo hanno organizzato un significativo programma di iniziative che prenderà il via venerdì 7 febbraio e si concluderà venerdì 14 febbraio.

Tra le varie iniziative che si svolgeranno il prossimo lunedì, l’assessore alla scuola del Comune di Pisa Riccardo Buscemi ricorda “il pellegrinaggio a Trieste presso la Foiba di Basovizza, insieme agli alunni dell’Istituto Comprensivo ‘Niccolò Pisano’, che sarà il tratto distintivo delle celebrazioni di questo Giorno del Ricordo: in una staffetta ideale, che si terrà proprio nei luoghi dove si consumarono quelle tragedie, avverrà il passaggio del testimone tra noi adulti, che lo abbiamo raccolto da chi ha vissuto quanto accaduto, e le nuove generazioni, affinché anch’essi, a loro volta, un domani trasmettano il racconto degli orrori della guerra. I ragazzi potranno vedere con i loro occhi e il viaggio sarà l’occasione per riflettere insieme e continuare a tramandare il testimone di generazione in generazione”.

Il primo appuntamento in programma è la mostra “L’arcivescovo Ugo Camozzo e i preti fiumani a Pisa” che sarà inaugurata venerdì 7 febbraio alle ore 16 nell’atrio di Palazzo Gambacorti. Previsti gli interventi di Michele Conti, sindaco di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, prefetto di Pisa, Massimiliano Angori, presidente della Provincia di Pisa, Mons. Giovanni Paolo Benotto, arcivescovo di Pisa, Clelia Kolman, presidente Sezione di Pisa Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, Franco Papetti, Associazione Fiumani Italiani nel mondo e Don Severino Dianich, prete fiumano. La mostra sarà visitabile fino al 15 febbraio dalle ore 7:30 alle 19:30 (chiusa la domenica). Sono previste visite guidate per le scuole: per prenotazioni è possibile contattare 050910223.

Il programma di lunedì 10 febbraio prevede: alle 9, al Cimitero suburbano di Pisa, la Santa Messa e commemorazione; a seguire deposizione di corona d'alloro al Cippo alle vittime delle foibe e agli esuli giuliano-dalmati; alle 10 presso la Foiba di Basovizza, a Trieste, una rappresentanza di amministratori, docenti e alunni di scuole di Pisa parteciperà alla cerimonia di commemorazione nazionale del Giorno del Ricordo; alle 11:15 in via Milazzo 55 a Marina di Pisa deposizione di una corona d'alloro al Cippo "Martiri delle foibe"; alle 12.30 deposizione di un mazzo di fiori presso la rotatoria "Martiri delle foibe (all'Intersezione delle vie Paparelli, Lucchese e del Brennero); alle 13 deposizione di un mazzo di fiori presso la rotatoria "Norma Cossetto (all'intersezione delle vie Cisanello, di Padule e Maccatella).

A chiudere il ciclo di iniziative, venerdì 14 febbraio, si svolgerà alle 17 presso la biblioteca comunale SMS la conferenza dal titolo “La frontiera adriatica. Dalle tragedie del passato al progetto per il futuro”.