Come diventare estetista. E tecnico del tatuaggio

L’estetista è una professionalità le cui caratteristiche sono normate a livello regionale, che opera nel settore dei servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza. Si occupa di trattamenti estetici sulla superficie del corpo volti alla eliminazione o attenuazione degli inestetismi, utilizzando tecniche manuali ed apparecchi elettromeccanici per uso estetico, nonché prodotti e tecniche per il benessere dell’individuo. Sono aperte le iscrizioni fino al 9 novembre ad un corso dell’Accademia Estetica Srl della durata di 1800 ore. La sede dell’Accademia è in Via Mino Rosi ,10. La stessa Accademia propone un corso della durata di 900 ore per apprendere la gestione autonoma di estetica. In questo caso le iscrizioni restano aperte fino al prossimo 12 novembre. Un corso di 604 ore è dedicato alla figura del tecnico qualificato in tatuaggio. Info da Informagiovanivaldera.it.