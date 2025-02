Missioni in Italia e all’estero. "Con la certificazione Usar (Urban Search and Rescue, ricerca e soccorso in ambiente urbano, ndr) abbiamo affrontato due missioni, in Albania e in Turchia dove avevamo il coordinamento di 15 moduli internazionali tra cui la Cina", ci aveva spiegato il comandante dei vigili del fuoco Nicola Ciannelli lo scorso anno, parlandoci del ruolo di Pisa nelle operazioni, in quel caso internazionali.

A febbraio dell’anno passato, i nostri vigili del fuoco erano partiti per intervenire a Firenze, nel crollo del nuovo centro commerciale.

Le squadre Usar (Urban Search and Rescue, ricerca e soccorso in ambiente urbano), un’eccellenza pisana, con 15 operatori e 5 mezzi, erano andate subito a Firenze dove una trave di cemento era crollata: morti, feriti e dispersi. Le squadre pisane sono specializzate proprio nella ricerca delle persone disperse.