"Coltano è quasi isolata. Strade dissestate e cavalcavia chiuso. Siamo stati dimenticati"

"Coltano quasi isolata: strade dissestate, cavalcava chiuso, bus in ritardo e ambulanze in difficolta" è la denuncia del Comitato permanente per la difesa di Coltano che punta il dito sui numerosi problemi che affiggono l’intera area e che dopo la chiusura del cavalcavia dei Mortellini (danneggiato e poi rimosso dopo che un Tir ci era andato a sbattere), si sono acuiti. "Siamo cittadini di ’serie b’, il Comune ci ha abbandonato – scrive in una nota il comitato -. Il colpo decisivo è stata la chiusura del cavalcavia, ma già da tempo le vie di Coltano erano diventate delle mulattiere: non servono i cartelli del limite della velocità, bisogna andare a passo d’uomo per non finire fuori strada. Le parziali asfaltature del 2019 non hanno retto, e in certi casi la situazione è addirittura peggiorata". Strade disastrate e una mobilità sempre più complessa. "Chi da Livorno deve raggiungere la zona industriale di Pisa o anche l’ospedale di Cisanello – continua la denuncia -, è costretto ad effettuare una deviazione su Via dell’Idrovora, che si allaga in caso di forti piogge e nel secondo tratto è costellata di avvallamenti e cedimenti". Ma non solo, anche gli alberi caduti: "Su via dei Pini sono comparsi cartelli di caduta alberi; su via la Sofina dopo un albero caduto, si incontrano tre cantieri per la sostituzione della vetusta condotta dell’acqua. Su via Palazzi ci sono buche particolarmente insidiose che rendono poco praticabile la carreggiata già ristretta per le transenne che segnalano lo stato precario delle Stalle del Buontalenti; su via del Viadotto - continua la lista del comitato -, che è di competenza provinciale, ci sono dossi e cedimenti, uno dei ponticelli è da anni a senso unico alternato, mentre via le Rene presenta un profondo cedimento, con un dislivello di 10 cm tra le due carreggiate. Via le Rene ad Ospedaletto è chiusa nell’ultimo tratto per i lavori sull’acquedotto e si deve deviare in via del Caligi percorrendo una strada buia con tratti di sterrato e veri e propri fossati. Tutto questo – conclude la nota -, si ripercuote, peggiorando ulteriormente la situazione, sui collegamenti degli autobus pubblici e il passaggio dei mezzi di soccorso".