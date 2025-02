Colori e divertimento per tutte le età: torna il Carnevale a Calci

Calci (PI), 21 febbraio 2025 – Domenica 23 febbraio si terrà la 7° edizione del Carnevale di Calci, una giornata di festa, colori e divertimento per tutti. Grazie al prezioso lavoro del Comitato Carnevale, anche quest’anno sono numerose le attività e le collaborazioni messe in piedi per la riuscita dell’evento. L’appuntamento è per le 15 in piazza Cairoli, da dove partirà la sfilata delle Maschere del concorso che, negli anni, ha visto crescere il numero di adesioni.

La parata si svilupperà lungo via Roma e sarà accompagnata dalla Moruga Drum, la nota band di percussioni afro-brasiliane, mentre la musica della Premiata Filarmonica G.Verdi di Calci accoglierà le maschere in piazza Garibaldi. Qui la giuria, composta dai ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Calci e dagli Sbarellati, valuterà le maschere in gara, che prevede una simpatica premiazione. A seguire lo show esilarante di Mortimer, della compagnia Circo Carciofo. Per tutto il pomeriggio, in Piazza Cavallotti, sarà possibile giocare e divertirsi con i bellissimi giochi artigianali, adatti a tutte le età, grazie a “Giocosamente circolo ricreativo culturale”.

Confermata la collaborazione con l'associazione Gufelfo - Educazione in natura, che insieme a La RosaAmara Aps si occuperà di intrattenere i più piccolini in piazza Garibaldi. Presenti anche il servizio trucca-bimbi e il Carretto delle Bolle Giganti, accompagnati dalla musica dell’associazione culturale Zebrè. Un contributo importante è quello della scuola primaria V. Veneto, che parteciperà all’allestimento della festa con lavori degli alunni e delle alunne. Già dalla mattina tante le attività commerciali aperte e pronte ad accogliere cittadini e visitatori.

Ad assicurare la buona riuscita di questa edizione del Carnevale la presenza del Nucleo Anc-Pc n°18 provinciale Pisa, l’Antincendio Boschivo della Pubblica Assistenza di Santa Maria a Monte e la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Calci. In caso di pioggia tutta la festa inclusa la premiazione delle maschere, Moruga Drum e Clown Mortimer sarà spostata in piazza della Propositura, presso il Circolo Acli Fascetti, concesso dall’Unità Pastorale della Valgraziosa, che si ringrazia per la disponibilità.

“L’evento – sottolineano dal Comitato Carnevale - beneficia del contributo e del patrocinio del Comune di Calci, che ha creduto nella rinascita di questa storica manifestazione sin dal primo anno di attività. Grazie alla collaborazione e alla sinergia delle associazioni, cittadini e degli esercizi commerciali, riusciamo a proporre una festa colorata, gioiosa, ricca di tante attività per regalare un pomeriggio di piacevole spensieratezza”.

"Come sindaco – questo il commento del primo cittadino, Massimiliano Ghimenti - sento il dovere di ringraziare, in nome di tutta la comunità, il Comitato promotore e tutti coloro che collaborano e contribuiscono a portare avanti il Carnevale, che, voglio ricordarlo, per Calci è una vera e propria tradizione storica. Come Comune cerchiamo di dare una mano a tutti coloro che hanno voglia di fare per Calci, ma è evidente che senza l'associazionismo la Valgraziosa sarebbe decisamente più ‘povera’ di iniziative".