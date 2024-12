"Collegio 15" L’area vasta spicca il volo

Si è svolta ieri una nuova tappa del Collegio 15, la "terza gamba" delle attività del Circolo Culturale Filippo Mazzei. Il progetto che mira ad analizzare le dinamiche economiche, politiche e amministrative delle province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara, immaginando una "terra comune" che, da Pontremoli a Piombino, possa svilupparsi in modo complementare rispetto all’Area Metropolitana fiorentina. Il secondo appuntamento del Collegio 15, dopo quello del 27 settembre scorso al Palatodisco, si è svolto nella saletta "Business Center" dell’Aeroporto Galileo Galilei, grazie alla collaborazione di Toscana Aeroporti. Al tavolo erano presenti, accanto al presidente del Circolo Massimo Balzi, i presidenti delle province coinvolte: Massimiliano Angori (Pisa), Sandra Scarpellini (Livorno), Maurizio Pierucci (Lucca) e Gianni Lorenzetti (Massa Carrara).

"Abbiamo aperto l’incontro presentando il progetto 2026: Un luogo a Filippo Mazzei", in occasione del 250esimo anniversario della Rivoluzione Americana ha spiegato Balzi. L’iniziativa propone di intitolare un luogo pubblico – una piazza, una strada, una scuola o una rotonda – all’eroe toscano. "Abbiamo inviato una lettera di richiesta ai Comuni delle province coinvolte per valutare questa opportunità commemorativa", ha aggiunto. Mazzei infatti contribuì alla stesura del principio di uguaglianza nella Costituzione americana e alla formulazione della "Ricerca della Felicità" come valore fondante. Unico italiano presente a Philadelphia durante la Rivoluzione Americana, fu consigliere dei Padri Fondatori.

La discussione è entrata nel vivo con la relazione di apertura dell’architetto Ernesto Muscatello, responsabile delle politiche territoriali del Circolo. Il suo intervento, intitolato Verso il 2050, ha delineato sfide e prospettive per il territorio, aprendo la strada ai contributi dei presidenti delle province.

"Da Pontremoli a Piombino, passando per l’Elba, i nostri territori rappresentano una realtà vasta, ricca di potenzialità ma anche di criticità da affrontare", ha dichiarato Balzi, sottolineando l’importanza di fare rete. Centrale, inoltre, il contributo scientifico dell’Università di Pisa, rappresentato dal Marco Macchia, delegato ai rapporti istituzionali, e da Alessio Cavicchi, che, intervenendo da remoto, ha illustrato le novità del corso per startupper del territorio.

Tra i temi affrontati, Balzi ha evidenziato "l’urgenza di rafforzare infrastrutture strategiche come la Tirrenica, affrontare il problema dell’erosione costiera e sviluppare i parchi interprovinciali, ma anche l’importanza crescente delle province nella gestione dei territori, nonostante i limiti imposti da una riforma sciagurata". Con l’appuntamento di ieri, il Collegio 15 ha confermato il suo ruolo di laboratorio di idee e confronto per amministratori, università e imprese. Il prossimo incontro è previsto nei primi mesi del 2025 a Livorno, con il tema "Collegio 15 e le infrastrutture". EMDP