Cocaina ed eroina nella fioriera 44 dosi già pronte per la vendita

Spaccio, prima in centro, poi dall’orario notturno a quello in appartamento. Ma dopo che gli agenti coordinati dal commissario Paolo Migliorini, nel corso degli ultimi mesi, avevano smantellato diverse centrali dello spaccio, nei quartieri di Cisanello e S. Ermete, e traendo in arresto alcune decine di persone, i trafficanti hanno evidentemente deciso di tornare per strada in orari meno consueti. Il Nosu ha quindi arrestato per la quarta volta in meno di un anno un uomo. Domenica i nuovi controlli. gli agenti hanno passato al setaccio l’intera zona di piazza VettovaglieS. Omobono, rinvenendo in una fioriera davanti ai bagni pubblici di via Cavalca un involucro con 28 dosi di eroina e 16 di coca pronte per essere cedute. Sostanza sequestrata. Comincia a comparire la pericolosa eroina, finora venduta in zone periferiche della città.