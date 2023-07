Clinica "4 zampe", numeri da record Oltre 6700 operazioni ogni anno

Oltre 6700 interventi all’anno su animali domestici o appartenenti alla fauna selvatica. E’ una cifra che dà il polso di come il dipartimento di veterinaria sia strategico e punto di riferimento per tutta la Toscana. Un altro dato che ci fornisce il direttore Francesco Di Iacovo è quello di un milione e 300mila euro di introiti all’anno derivanti dalle varie attività veterinarie. Il dipartimento inoltre ha 20 cavalli e 7-10 asini amiatini perché a San Piero a grado si preserva il corredo genetico di questa preziosa specie. Non solo dell’asino dell’Amiata ma anche del mucco pisano. Veterinaria inoltre è centro regionale per la presa in carico e di cura degli animali selvatici che spesso sono vittime di incidenti come avviene con istrici e daini. Nella sede di San Piero a Grado è attivo l’Ospedale Didattico Veterinario (ODV). Sia nella sede di Pisa sia in quella di San Piero sono presenti laboratori accreditati che realizzano attività di ricerca e di servizio per l’esterno. Il Dipartimento di Scienze Veterinarie si avvale, per le sue attività formative e di ricerca, anche delle strutture aziendali del Centro di ricerche agro-ambientali E. Avanzi, dove sono presenti attività zootecniche e di produzioni vegetali. Il Dipartimento assicura la formazione specialistica anche nella medicina e chirurgia del cavallo.

Ca.Ve.