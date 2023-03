Classifica degli Atenei: Pisa si conferma al top. E Medicina Veterinaria è la prima in Italia

Riccardo Zucchi, rettore dell’Università di Pisa

Pisa, 23 marzo 2023 - Come ogni anno, è uscito il "QS University Rankings by subject" ovvero il report che dà un quadro completo della classificazione degli atenei a livello mondiale.

La classifica è redatta dall’agenzia Quacquarelli Symonds e valuta le università del mondo nei singoli ambiti disciplinari. Come sono andate, dunque, le tre università di Pisa? In pole position si trova la Scuola Normale Superiore, che nella disciplina accademica di studi classici e storia antica si trova al 4° posto nella classifica mondiale, guadagnando 2 posti rispetto al 2022, mentre nella classifica italiana si piazza al 2° posto, dopo la Sapienza di Roma.

Nella stessa disciplina segue a livello mondiale l’Università di Pisa al 22° posto e al 3° in Italia. L’Ateneo pisano è risultato 1° tra le italiane e 40° nel mondo per "Veterinaria", 3° in Italia e nella fascia dal 51° al 100° posto in "Archeologia", 5° tra le italiane e 93° al mondo in "Fisica". Complessivamente l’Università di Pisa entra nel ranking con 27 discipline sulle 54 considerate ai fini della classifica e si colloca tra le prime 10 in Italia in 23 di queste.

«Dal ranking di Qs traspare come l’Università di Pisa abbia punte di eccellenza conosciute e consolidate nel tempo, così come una pluralità di ambiti e settori disciplinari di grande qualità e in piena espansione - commenta il rettore Riccardo Zucchi -. Dobbiamo puntare sempre più a valorizzare il potenziale che l’intero ateneo è in grado di esprimere, sia nel campo della ricerca che della didattica, e allo stesso tempo a sviluppare percorsi formativi e progetti di ricerca innovativi, testimoniando la capacità della nostra università di saper leggere e interpretare la complessità del mondo attuale".

L’Ateneo di Pisa è presente con tutte le aree disciplinari (Scienze naturali, Ingegneria e Tecnologia, Lettere e Filosofia, Scienze della terra e Medicina, Scienze Sociali e Management), ottenendo il miglior posizionamento per le Scienze Naturali, che la collocano al 125° posto su scala globale e al quarto posto tra gli atenei italiani presenti in classifica. La Scuola Normale Superiore sulle altre discipline perde 18 posti in "Fisica e Astrofisica" scendendo al 115° posto nel ranking mondiale. Stessa cosa nella disciplina di "Matematica" dove passa da 82 a 123, per il resto delle discipline invece rimane stabile. La Scuola Superiore Sant’Anna sale di scaglione nelle dis cipline di "Diritto e studi giuridici" dove si piazza tra 201° e 251° posto, contro il 251°-300° del 2022. Per quanto riguarda invece le altre discipline rimane anche lei stabile ai posti del 2022.

