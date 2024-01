Città Scoprire la Pisa romana

Sabato alle ore 18,30 nuovo appuntamento con i "Walking Cinema" di "Acquario della Memoria" che con "Nerone Night Experience" propone un tuffo nel passato antico della città. Il tour si svolgerà per le strade del centro storico, zona di Tramontana, da San Zeno ai Bagni di Nerone. Il percorso prende le mosse da immagini e racconti della Pisa etrusca per arrivare al periodo romano attraverso fonti storiche, riprese aeree integrate con ricostruzioni 3D, ombre animate, iconografia storica.

Nelle varie tappe si svelano i misteri della città romana: l’anfiteatro perduto e i racconti degli antichi viaggiatori; l’antico rapporto con l’acqua e con l’Auser, il secondo fiume di Pisa oggi scomparso; la vita e il funzionamento dello stabilimento termale, conosciuto come “Bagni di Nerone”, con il suo doppio-mondo: lo sfarzo dei marmi e delle vasche sopra i sotterranei infernali delle fornaci alimentate dagli schiavi; la leggenda di San Torpe, che permette di collegare Nerone, San Pietro, e Pisa.

I walking cinema sono tour attualmente unici nel loro genere, sviluppati anche nell’ambito di progetti Europei e di collaborazioni con gli Stati Uniti. La guida è dotata di un proiettore portatile, integrato a un lettore multimediale, un trasmettitore e un mono-piede, mentre il pubblico segue i racconti con cuffie luminose immersive hi-fi wireless del tipo “silent-party”. Il risultato è un’esperienza altamente coinvolgente, con proiezioni itineranti e racconti sonori, che combina - fra emozione e didattica - cinema, camminata e turismo culturale,

Racconta Lorenzo Garzella, regista cinematografico e presidente dell’associazione Acquario della Memoria: "Nei percorsi di “walking cinema” i muri prendono vita, le piazze raccontano. L’idea è assaporare il fascino di andare per le strade, trasformando la città in una specie di schermo diffuso, e provando a mettere in connessione diretta luoghi-immagini-e-storie. La speranza è raccontare il passato tenendo il pubblico immerso nel presente, muovendosi tra i luoghi dove sono successi i fatti - piuttosto che seduti sul divano di casa o in sala di proiezione -, e di restituire l’idea di una città complessa e stratificata, in cui il presente è il risultato vivo di tante piccole e grandi storie del passato, vicine e anche lontanissime".

Partenza: ore 18,30 Durata: 75 minuti circa. Solo su prenotazione. Scriverere a: [email protected]