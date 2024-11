"Cioccorocolato" e "De’ Coltelli". Prestigiosi premi a "Golosaria"

PISA

"Golosaria", che a Milano fiere domenica scorsa ha celebrato la pasticceria made in Italy, parla anche un po’ pisano. Tra i premiati dell’evento che celebra le 12 migliori pasticcerie d’Italia, davanti a un monumento vivente della pasticceria italiana come Iginio Massari, c’era anche Candida Cillo, pastry Chef e titolare della pasticceria artigianale "Cioccorocolato" di via Giovanni di Simone 10. "Nel suo piccolo locale in stile shabby chic, - ha detto Paolo Massobrio, gionalista e critico enogastronomico - Candida Cillo stupisce per la sua pasticceria di alta qualità, caratterizzata da innovazione, modernità e gusto. A partire dalla colazione, in vetrina la scelta di croissant è molto assortita, con farciture classiche, da provare quelli con la Cioccorella o Pistacchiella, o estrose come quelle presentate nel weekend per le ‘Colazioni gourmet’ che variano di mese in mese. E poi tutta una linea di sfoglie vegane e senza lattosio. Di fianco, la colorata piccola pasticceria, le monoporzioni, i semifreddi e le torte. Da poco più di un anno è attivo il ‘Cioccorocolato to go’, la pasticceria mobile, attrezzata per portare in eventi e fiere tutte le dolcezze disponibili".

All’evento milanese è stato premiato anche Gianfrancesco Cutelli, titolare della Gelateria De’ Coltelli di Lungarno Pacinotti , per la sua capacità di "valorizzare al massimo ogni singola materia prima, offrendo un’esperienza unica di gusto: gelati, sorbetti e granite sono realizzati esclusivamente con ingredienti naturali, frutta di stagione (quasi esclusivamente biologica), ingredienti del commercio equo, fibre vegetali e prodotti che celebrano il territorio".