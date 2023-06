Cinema all’aperto alle Concette: si parte martedì

Da martedì 13 giugno torna nel cuore del centro storico di Pisa il cinema all’aperto. A inaugurare la nuova stagione sarà "Everything Everywhere All at Once" di Kwan e Scheinert, vero trionfatore agli ultimi Oscar con 7 statuette, tra cui quella per il Miglior Film. La programmazione all’arena estiva del parco delle Concette (via di Concette, ingresso da piazza San Silvestro), è curata da Alfea Cinematografica, in collaborazione con il Comune di Pisa e il Cineclub Arsenale. Su uno schermo gigante di 16 metri con proiezioni in 4K, si alterneranno fino a settembre inoltrato, i grandi titoli della stagione cinematografica, cult in lingua originale, incontri, festival, eventi a ingresso libero e tanto altro. Film per tutti - Tra i titoli più interessanti e adatti a tutti film come "Super Mario Bros. The Movie" e "La sirenetta", campioni di incasso come "Fast X" e "Guardiani della Galassia Vol.3". Tra fine giugno e tutto luglio, tutti i lunedì in programma i grandi cult della storia del cinema, come “The Blues Brothers”, “Arancia meccanica”. L’apertura dei cancelli e del bar sarà alle 21, con inizio spettacoli alle 21.30. Costo del biglietto intero 7 euro e ridotto 5 euro. Grazie all’iniziativa “Cinema Revolution” promossa dal Ministero della Cultura il biglietto per i film italiani ed europei costerà 3.50 euro. Info: www.arsenalecinema.com.