Chiusura del ponte. La protesta di Cna Fita: "Un problema"

"La chiusura del cavalcavia lungo la Cucigliana-Lorenzana in corrispondenza dell’abitato di Cascina rappresenta un’altra criticità per le nostre imprese di trasporto merci e apre un serio problema in termini di viabilità". Così CNA FITA Pisa di fronte all’annuncio, da parte del Comune di Cascina, della restrizione della circolazione dei mezzi pesanti sul cavalcavia lungo la strada provinciale 31 Cucigliana-Lorenzana. Nello specifico il Comune di Cascina ha emesso un’ordinanza che va a restringere il traffico ai mezzi con peso superiore ai 35 quintali e questa, fatti alla mano, assume i connotati dell’ennesimo nodo da sciogliere per i mezzi pesanti già vessati da restrizioni e vicende pedaggi inerenti la Fi-Pi-Li.

"Un nodo da sciogliere a livello provinciale e che necessita di dialogo e di puntuale concertazione per trovare una misura il minor modo possibile impattante per le nostre imprese", chiarisce la coordinatrice sindacale di CNA Pisa, Giulia Melighetti.