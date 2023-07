Chiesa del Carmine apre alla città Messa solenne e poi un concerto

Ultimissime impalcature giù. La chiesa di Santa Maria del Carmine in Corso Italia è pronta a presentarsi ai fedeli e alla città nella sua nuova, splendida, veste. Tra venerdì sera e sabato – dopo quasi due anni di intenso lavoro – le porte si apriranno per due momenti distinti ed egualmente emozionanti: il concerto inaugurale con la presentazione, appunto, dei restauri e la prima messa solenne. Protagonista del concerto di domani sera, alle 21, saranno il Coro Polifonico San Nicola e la Tuscan Chamber Orchestra, diretti dal Maestro Stefano Barandoni. Ad esibirsi, in questa serata speciale aperta a tutta la cittadinanza, i soprano Federica Nardi e Irene Tofanini, Sara Bacchelli (contralto), Carlo Messeri (tenore), Carlo Cigni (basso). In programma Te Deum di Charpentier, Magnificat di Pachelbel, Sancta Maria di Mozart e il Concerto Sacro della B.V.M del Carmelo del Maestro Marco Bargagna. Prima del concerto è in programma l’illustrazione dei restauri appena terminati (diretti dall’ingegner Claudio Barandoni e dall’architetto Marta Ciafaloni, con il finanziamento sostanziale della Fondazione Pisa): l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto introdurrà la serata, per poi lasciare la parola a padre Nicola Sozzi, vice priore della Provincia Italiana dei Carmelitani, all’avvocato Stefano Del Corso, presidente della Fondazione Pisa, e poi agli stessi Claudio Barandoni e Marta Ciafaloni.

Sabato alle 18 ci sarà, poi, la messa solenne presieduta dall’arcivescovo, concelebrata con i padri carmelitani e i sacerdoti del vicariato. Il servizio musicale verrà offerto, anche in questa occasione, dal Coro polifonico San Nicola in una molto vissuta e amata che adesso, finalmente, torna al suo splendore originario.

