Chiare fresche e dolci sere ‘Sale’ di scena a Calcinaia

Una location davvero particolare, davanti ad una piccola chiesetta restaurata qualche anno fa nella campagna calcinaiola. In questa atmosfera sacra e bucolica al tempo stesso echeggerà la voce di Eugenio Saletti, in arte Sale, un giovane cantautore romano che pochi anni fa si è aggiudicato un concorso promosso dal Festival sete Sois Sete Luas e che adesso si esibirà anche nell’ambito della rassegna culturale estiva "Chiare, fresche e...dolci sere" promossa dal Comune di Calcinaia. In particolare la chitarra e la voce di Sale cercheranno di toccare le corde più profonde di quegli spettatori che vorranno seguire la sua esibizione stasera , 18 luglio, a partire dalle 21.15 di fronte alla Cappella di Santo Stefano in Sardina. Il repertorio di Sale, cantautore romano, mescola sonorità mediterranee e influenze moderne. Dal cinema alla musica, Sale ha saputo conquistare i suoi ascoltatori con il suo stile unico e coinvolgente. Sale prende parte come attore e cantante al film tv per Rai Uno "Un matrimonio" diretto da Pupi Avati (2013), eseguendo diversi brani in scena e nella colonna sonora. Canta i brani della colonna sonora della miniserie tv "Mister Ignis. L’operaio che fondò un impero" andata in onda sempre su Rai Uno nel 2014. Dal 2015 partecipa attivamente al progetto internazionale della comunità di San Patrignano WeFree, effettuando dei laboratori di musica d’insieme realizzati nella sede della comunità. Dal 2015 è chitarrista e cantante della formazione Caracas, gruppo fondato da Valerio Corzani e Stefano Saletti. è’ ideatore e conduttore radiofonico del programma "Music On" per la Web Radio - "Radio Rossellini".