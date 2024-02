'Cesare che sorrideva alla luna', letture e laboratori per bambini

Pisa, 21 febbraio 2024 - Venerdì 23 febbraio 2024, alle 17.00, si svolgerà la presentazione del libro 'Cesare che sorrideva alla luna' di Rossana Villari, con le illustrazioni di Laura Fabbri (Pacini editore, 2023) organizzata dalla libreria Gli Anni in Tasca di Pisa. Cesare è un piccolo gorilla che dimostra sin dalla nascita una grande passione per la luna e il sole. Sarà un gorilla speciale con gusti e abitudini un po' diverse dagli altri cuccioli! Si seguirà, con i bravissimi lettori del Circolo dei Lettori ad Alta Voce di Pisa, cosa accadrà al protagonista di questa dolce storia! Saranno presenti anche Daniela Bertini dell'Associazione culturale Il Gabbiano ed Elisa Cacelli per 'Il Sorriso di Marianeve'-GMA Ets. Dopo la lettura animata i bambini che parteciperanno saranno coinvolti in un laboratorio insieme alla illustratrice! Parte del ricavato della vendita di questo libro verrà devoluto al GMA Gruppo missioni Africa Ets per il progetto 'Il Sorriso di Marianeve' (per la costruzione di una scuola in Etiopia, a Bukema) e alla Associazione APS M'ama dalla parte dei bambini che si impegna quotidianamente affinché ogni bambino abbia diritto di crescere in una famiglia.

M.B.