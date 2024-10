Certificazione di genere: l’Aoup è la prima azienda toscana a ottenere il riconoscimento

Pisa, 23 ottobre 2024 – È stato emesso lo scorso 21 ottobre a Roma il certificato ufficiale che attesta che il sistema di gestione per la parità di genere dell'Aoup è conforme alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 per i seguenti servizi: “Misure per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo nell'ambito dei processi sanitari e relativi processi di supporto amministrativi e tecnici”.

La certificazione di genere ottenuta è stata riconosciuta a entrambi i presidi ospedalieri (Santa Chiara e Cisanello) dove sono stati condotti gli audit dall’ente verificatore, durati 4 giorni e conclusisi con un punteggio di eccellenza superiore all’80%. Il mantenimento della certificazione di genere è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti contrattuali dell'Ente certificatore.

L’Aoup è quindi la prima azienda ospedaliero-universitaria in Toscana e una delle prime in Italia a portare a termine questo percorso fortemente voluto dalla direttrice generale e dal Cug-Comitato unico di garanzia, che ha prodotto in questi mesi un lungo lavoro sulle possibili soluzioni da applicare alla gestione delle risorse umane, alla crescita e inclusione delle donne in azienda, all’equità remunerativa per genere, alla tutela della genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro, fino ad arrivare al traguardo raggiunto lunedì 21 ottobre.