Centro storico: le modifiche al traffico per la riqualificazione di via dei Mille

Pisa, 11 gennaio 2024 – Prosegue il cantiere per riqualificare l’asse pedonale da piazza Cavalieri a via Santa Maria ed entra nel vivo con lo spostamento dei lavori in via dei Mille: un piano da 1,5 milioni di euro finanziato con fondi PNRR che riguarda via Corsica, piazza Buonamici, via dei Mille e piazza Cavallotti. I lavori, partiti lo scorso 18 settembre, hanno già visto la realizzazione delle prime fasi dell’intervento, con il rifacimento del lastricato di via Corsica e piazza Buonamici. Il cantiere si sposta da lunedì 15 gennaio in via dei Mille, che sarà la fase dei lavori più lunga, per poi concludersi in piazza Cavallotti, nel tratto che si ricongiunge con via Santa Maria. Per consentire i lavori di riqualificazione di via dei Mille da lunedì cambia la viabilità nel quartiere Santa Maria.

MODIFICHE AL TRAFFICO. A partire da lunedì 15 gennaio e fino al 15 maggio via dei Mille rimarrà chiusa al transito veicolare e verrà predisposto il percorso protetto per il transito pedonale. La viabilità alternativa da Piazza Cavalieri vedrà il transito dei veicoli deviato nel percorso che passa sotto l’Arco del Gualandi, via Dalmazia, via Martiri, via Capponi, via Don Gaetano Boschi, piazza Cavallotti e via Santa Maria. Nel dettaglio il Comune di Pisa ha adottato i seguenti provvedimenti di modifica a traffico e sosta, che saranno in vigore dalla mezzanotte di lunedì 15 gennaio.

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI RELATIVI ALLA VIABILITÀ: in via Dei Mille da via della Faggiola a via Don Gaetano Boschi chiusura al transito veicolare e predisposizione di percorso protetto per il transito pedonale; in via Della Faggiola all’intersezione con via Dalmazia obbligo di svolta a sinistra in via Dalmazia e divieto di accesso nel tratto compreso fra via Dalmazia e via dei Mille, eccetto residenti per accesso a proprietà private; in via Dalmazia inversione del senso di marcia, ovvero da via della Faggiola a via Martiri; in via Dalmazia all’intersezione con via Martiri obbligo di svolta a sinistra su via Martiri; nell’Arco del Gualandi con direzione Piazza dei Cavalieri via Martiri obbligo di svolta a destra su via Martiri e divieto di accesso su via Dalmazia; in via Martiri inversione del senso di marcia, ovvero senso consentito da via Dalmazia a via Capponi; in via Martiri all’intersezione con via Capponi obbligo di svolta a destra e a sinistra; in via Capponi inversione del senso di marcia nel tratto compreso fra via San Tommaso e via Martiri, ovvero da via Martiri verso via San Tommaso; in via Capponi all’intersezione con via San Tommaso divieto di accesso su via San Tommaso e obbligo di proseguire dritto; in via San Tommaso all’intersezione con via Capponi obbligo di svolta a destra in via Capponi direzione piazza Arcivescovado e divieto di accesso a sinistra in via Capponi verso via Martiri; in via Capponi all’intersezione con via della Faggiola per i veicoli provenienti da piazza dell’Arcivescovado divieto di accesso in via Capponi direzione via San Tommaso e obbligo di svolta a destra in via della Faggiola; in via Don Gaetano Boschi inversione del senso di marcia, ovvero da Piazza dell’Arcivescovado a Piazza Cavallotti; in via Risorti all’intersezione con via Don Gaetano Boschi obbligo di svolta a destra verso piazza Cavallotti; in via Don Gaetano Boschi all’intersezione con piazza Cavallotti obbligo di svolta a destra verso via Santa Maria; in piazza Cavallotti all’intersezione con via Don Gaetano Boschi divieto di accesso in via Don Gaetano Boschi; in piazza Cavallotti all’intersezione con via Santa Maria istituzione del senso unico di marcia da via Don Gaetano Boschi a via Santa Maria; in via Porta Buozzi all’intersezione con via Santa Maria obbligo di svolta a destra; in via Santa Maria all’intersezione con piazza Cavallotti divieto di accesso in direzione via dei Mille.

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI RELATIVI ALLA SOSTA: in via Dei Mille da via della Faggiola a via Don Gaetano Boschi divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati; in via Martiri da Arco del Gualandi a entrata carrabile Polo Carmignani divieto di sosta con rimozione coatta lato est; in via Martiri dal civico 16 fino intersezione con via Capponi divieto di sosta con rimozione coatta lato est; in via Capponi da via Martiri a via San Tommaso divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati; in via Capponi da via San Tommaso a via della Faggiola divieto di sosta con rimozione coatta lato sud; in piazza Cavallotti da via dei Mille a via Don Gaetano Boschi dal civico 11 al 6 divieto di sosta con rimozione coatta; in via Don Gaetano Boschi da via Collegio Ferdinando fino a piazza Arcivescovado divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati.

L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE. L’intervento si pone come obiettivo il miglioramento dell’accessibilità e della pavimentazione dell’asse pedonale, grazie al rifacimento dei lastricati in pietra arenaria e alla creazione di aree ben definite per la circolazione veicolare e aree per il passaggio pedonale, in maniera tale da mettere in sicurezza le utenze deboli ed abbattere le barriere architettoniche presenti. L’esecuzione dell’opera viene realizzata dal Consorzio Stabile Poliedro di Parma. Le lavorazioni principali riguardano il rifacimento della pavimentazione stradale mediante l’impiego di pietra arenaria in via dei Mille, via Corsica e piazza Buonamici per una superficie complessiva di circa 2.500 mq. Il nuovo lastricato viene montato secondo lo schema a spina nella parte centrale e in modo perpendicolare agli edifici nelle due fasce laterali, che vanno a costituire i nuovi passaggi pedonali completamente accessibili anche per le utenze deboli. È stato previsto l’installazione del percorso Loges per disabili visivi in corrispondenza delle intersezioni stradali per permettere una migliore accessibilità e fruibilità dell’area. Le lavorazioni riguardano anche il tratto stradale di fronte a Piazza Cavallotti, che allo stato attuale presenta una pavimentazione in lastricato che risulta ammalorata e sconnessa: è previsto lo smontaggio delle pietre, il rifacimento del massetto e il successivo riposizionamento delle pietre secondo l’orditura originaria e la stuccatura, in maniera tale da ricreare un piano viabile regolare e accessibile anche per i pedoni. È previsto inoltre l’adeguamento della fognatura bianca in muratura esistente e la predisposizione dell’impianto elettrico e d’illuminazione.