"Cenerentola" Il Musical a misura di famiglie

Per grandi e piccini arriva al Teatro Verdi di Pisa Cenerentola, il musical ispirato alla fiaba di Charles Perrault nella versione del regista Saverio Marconi.

Sabato 2 marzo alle 18 Cenerentola si presenta al pubblico della Stagione Family and Kids per incantare ed emozionare. I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro (aperto dal martedì al sabato), al servizio telefonico (050.941188) e su www.vivaticket.com. Con la regia di Ada Borgiani su regia originale di Saverio Marconi, Cenerentola si presenta come una favola a lieto fine per tutta la famiglia. In questo affascinante adattamento, la magia del teatro si fonde con la nostalgia degli anni ’50 e la contemporaneità, offrendo un’esperienza unica che trasporterà il pubblico in un viaggio emozionante. La Compagnia della Rancia porta in scena questa favola dal 1988 con uno spettacolo che riecheggia gli anni ‘50, arricchito dal ritmo e dalla spettacolarità della commedia musicale. Cenerentola, La Fata, la Matrigna, le Sorellastre, il Principe, sono personaggi che hanno affascinato generazioni, dai sogni infantili alle pagine dei libri, fino alle riletture adi Walt Disney. Con Alessia Ancillari, Alice Capitolo, Lorenzo Filoni, Chiara Menichellu, Federica Noè, Emma Ray Rieti, le musiche di Aldo Passarini, le liriche di Michele Renzullo e le coreografie di Ilaria Battaglioni, Rancia VerdeeBlu riporta questi personaggi sulla scena: l’occasione per far avvicinare i bambini al teatro attraverso spettacoli di qualità, divertenti e al tempo stesso ricchi di valore. Una favola a lieto fine : se alla fine i buoni sono premiati, i “cattivi”, forse, saranno perdonati.