Cena sul Ponte, è tutto sold out. "Momento clou dell’estate pisana"

Pisa, 23 giugno 2024 - E’ il giorno della Cena sul Ponte, l’evento che inaugura l’estate pisana, giunto alla 12esima edizione organizzata da Confcommercio e Confristoranti con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest-Terre di Pisa, il patrocinio del Comune e in collaborazione con La Nazione, Istituto alberghiero "Matteotti" e Fondazione Ant Pisa, oltre all’Associazione Cuochi Pisani e Fisar e inserito nel cartellone Toscana Arcobaleno d’Estate della Regione insieme a Vetrina Toscana.

I lungarni sono pronti a indossare l’abito della festa e a sfidare le condizioni meteo: in caso di pioggia, comunque, la cena (già sold out da giorni) si farà in Logge di Banchi. Saranno protagonisti i piatti della tradizione pisana, declinati in un delizioso menù a base di pesce: lasagnetta di pasta fresca con baccalà e vellutata di porro, tentacolo di polpo cotto a bassa temperatura in salsa alla "Luciana" e dessert "Arcobaleno d’Estate", preparati dagli chef de La Tortuga, L’Artilafo, Pasta de’ Miracoli, Sottosella – Country Club Boccadarno, La Pergoletta, Osteria In Domo e dell’associazione Cuochi Pisani. Tra gli ospiti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’europarlamentare Susanna Ceccardi, i parlamentari Ylenia Zambito, Edoardo Ziello, Andrea Barabotti e Marco Simiani, la consigliera regionale Elena Meini, il sindaco Michele Conti, il vicesindaco Raffaele Latrofa, l’assessore al commercio, Paolo Pesciatini, il direttore generale di Fipe Confcommercio Roberto Calugi, il capo di gabinetto del presidente della Regione Cristina Manetti, il direttore di Vetrina Toscana Francesco Tapinassi, il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini, il generale Giuseppe Addesa, comandante della 46/a Brigata Aerea, il direttore della Normale, Luigi Ambrosio, il provveditore Andrea Simonetti, la consigliera provinciale Maria Antonietta Scognamiglio, il presidente del consiglio comunale Alessandro Bargagna, il presidente e il direttore di Confcommercio Toscana, Aldo Cursano e Franco Marinoni, il direttore aggiunto di Confcommercio Firenze e Arezzo Catiuscia Fei e il direttore di Confcommercio Pistoia e Prato Tiziano Tempestini.

"Le prenotazioni - commenta soddisfatto il presidente della Confcommercio pisana, Stefano Maestri Accesi - hanno superato in pochi giorni quelle dello scorso anno: 440 persone vivranno l’inizio dell’estate in uno scenario unico al mondo per un evento dal fascino intramontabile". Secondo il direttore dell’associazione di categoria, Federico Pieragnoli, "con questo evento Confcommercio si conferma motore dell’economia pisana. Siamo orgogliosi di contribuire con parte del ricavato della cena ad aiutare la Fondazione Ant di Pisa, impegnata nell’assistenza medico specialistica dei malati oncologici e nella prevenzione".