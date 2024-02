Cena benefica al PalaTodisco per ‘Gioia di vivere’

Martedì 13 febbraio dalle 19.30 al nuovo centro congressi Pala Todisco di San Giuliano Terme cena benefica a sostegno dell’associazione “Gioia di vivere dei bambini – In Ecuador” onlus che festeggia i 18 anni di attività. “Gioia di vivere” è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, creata da un gruppo di amici, per dare solidarietà e “gioia di vivere” ai bambini poveri del quartiere Ruminawui, nella città di Santo Domingo de los Colorados, in Ecuador. Opera per la cooperazione umanitaria a favore dei bambini della Missione dei frati minori conventuali a santo domingo de Los Colorados in Ecuador, sostenuti da padre Marco Szymanski, loro guida spirituale ed ex-parroco nella parrocchia di San Francesco in Pisa. Bambinii denutriti, spesso senza vestiti, che vivono soprattutto per strada in condizioni igienico sanitarie carenti. Il Presidente dell’associazione è soddisfatto dei risultati ottenuti in questi quindici anni di attività. "Aiutare i più bisognosi – dice Donato Antonio Todisco - è un dovere morale, poter regalare gioia ai bambini, dona gioia a noi stessi, dobbiamo metterci in gioco per fare del bene". è possibile prenotare contattando Lucetta 335/6890039 o Agata 3356001232 o scrivendo a [email protected] I versamenti possono essere effettuati sul C/C bancario 000000046100 intestato all’Associazione “Gioia di Vivere” presso Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo IBAN IT 50 Z 08562 25300 000000046100. L’Associazione si può aiutare anche destinando il 5 per mille, mediante indicazione del codice fiscale 930591700501 nello spazio apposito della dichiarazione dei redditi.