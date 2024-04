Celebrazioni, ricordi e concerti in piazza. Ecco il programma

PISA e PROVINCIA

Il settantanovesimo anniversario della Liberazione viene ricordato oggi in tutti i Comuni. Dai più grandi ai più piccoli della provincia. A Pisa la cerimonia, dedicata a Carlo Smuraglia, è organizzata da Comune, Provincia, Prefettura e sezione Anpi. Alle 9 in piazza Caduti di Cefalonia e Corfù deposizione di una corona di alloro al monumento della Divisione Acqui, alle 9,45 santa messa nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, alle 11,15, in piazza XX Settembre, deposizione di una corona di alloro alla lapide dei Caduti e alle 11,30, sempre in piazza XX Settembre, la cerimonia istituzionale. A Cascina il 25 Aprile si svolge per alcuni giorni all’insegna della frase "Libertà è partecipazione". Coinvolti gli studenti dei liceo Pesenti e Russoli che hanno incontrato Udo Sürer, figlio di un ex soldato delle SS, che ha cambiato nome una volta scoperti i crimini commessi dal padre. Stamani, alle 10, le celebrazioni ufficiali. Alle 16,30 a Pettori concerto "Vogliam la pace e non vogliam mai più la guerra". E sabato 27 in biblioteca, alle 18, presentazione, del libro "Fascisti contro la democrazia" di Davide Conti. Domenica, alla Città del Teatro alle 18 spettacolo "A Sud di Gaber".

Le commemorazioni avranno luogo in tutti i Comuni e, in alcuni casi, anche nelle principali frazioni. Dalla piana di Pisa a Pontedera fino alla Valdera, Volterra e la Valdicecina e nella zona del Cuoio. A Santa Maria a Monte, al teatro, andrà in scena alle 18 "Emma e le altre". Si tratta di uno spettacolo tra voci, canti popolari e musiche per ricordare e non dimenticare le donne nella Resistenza italiana. A Castelfranco, martedì, alla Marginetta costruita dall’Esercito Brasiliano durante la Seconda guerra mondiale (identica alla grotta di Lourdes) ha avuto luogo la consueta commemorazione dei Caduti e in ricordo dei soldati brasiliani che contribuirono a portare la pace in queste terre. La Marginetta è l’unico manufatto dell’esercito brasiliano in Europa risalente alla Seconda guerra mondiale.

A Fornacette torna il consueto concerto della Liberazione che quest’anno taglia il traguardo delle venti edizioni. Sul palco Bandabardò e Cisco. Dal pomeriggio di oggi appuntamento in piazza della Resistenza. Aprono il dj set di Dome La Muerte e i Radio Lausberg. L’ingresso è gratuito. L’organizzazione è dell’associazione Comitato 25 Aprile di Fornacette. La manifestazione, che si svolgerà come da tradizione in piazza della Resistenza, inizierà nel pomeriggio con l’apertura degli stand del mercatino artigianale. A

partire dalle 18 sul palco centrale l’inizio dell’evento principale. L’evento, patrocinato dal Comune di Calcinaia e dalla Regione Toscana, con la collaborazione di Punto Radio e Salty Music, sarà anticipato nella mattinata dalle commemorazioni ufficiali delle autorità al palazzo comunale di Calcinaia e la deposizione delle corone in memoria dei Caduti in vari luoghi e monumenti del territorio, e dopo dal pranzo sociale al Parco della Fornace di Fornacette.

"Questa ventesima edizione sarà veramente speciale – spiegano gli organizzatori del Comitato 25 Aprile – perché c’è grande attesa ed entusiasmo da parte del pubblico. Dopo tutti questi anni è proprio questa vicinanza e vitalità che continua a dare forza e passione ai nostri volontari". Dal 2005 a oggi il Comitato 25 Aprile è riuscito a far crescere la manifestazione portando a Fornacette artisti come Baustelle, Tonino Carotone, Casino Royal, Africa Unite, Eugenio Bennato, Sud Sound System, Zen Circus, Teatro degli Orrori, 99 Posse, Stazioni Lunari, Piotta, Modena City Ramblers, Punkreas e Bobo Rondelli.