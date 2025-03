C’è "Bowie History" alla Città del teatro

La Città del Teatro di Cascina si prepara per accogliere lo spettacolo Bowie History che andrà in scena domani alle 21 in una serata per raccontare cinquant’anni di storia e grande musica. Stage 11 firma la produzione di questo spettacolo nato per celebrare vita e carriera di David Bowie, musicista, polistrumentista, amante della pittura e del cinema, divenuto un’icona. Bowie History è più di una semplice esibizione musicale: attraverso coinvolgenti proiezioni video e suggestiva illuminazione, lo spettacolo porta il pubblico in un viaggio nel profondo del racconto di questo artista indimenticabile, rivisitando i momenti cruciali della sua carriera. Dai rivoluzionari esordi degli anni ‘70 agli esperimenti avanguardistici degli anni ‘80 e ‘90, fino ai suoi intensi anni finali, Bowie History esplora le diverse sfaccettature dell’evoluzione artistica di Bowie. Prevendite su Ticketone