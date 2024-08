Case popolari riqualificate. Consegnati i primi alloggi

Primi traslochi ieri nel piazzale Venezia 1, alle spalle di via Rindi a Porta a Lucca, dove il Comune ha riconsegnato i primi alloggi popolari riqualificati grazie agli interventi straordinari finanziati dal fondo Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) del ministero per le Infrastrutture, e cofinanziati dall’amministrazione per un totale di quasi 8 milioni di euro. Alla breve cerimonia di consegna hanno partecipato il sindaco Michele Conti e il presidente di Apes Chiara Rossi. "per noi è un risultato storico - ha detto il primo cittadino - perché nel 2018 avevamo trovato un patrimonio di case popolari fortemente fatiscente e critico. Ora invece consegniamo agli inquilini i primi alloggi riqualificati. Al termine dei lavori saranno in totale 113 quelli recuperati nei piazzali Genova, Amalfi, Venezia, Sicilia. L’area a cavallo tra via Contessa Matilde e via Rindi prende così forma e mostra i primi risultati concreti e tangibili dell’investimento che stiamo facendo insieme ad Apes per rigenerare un intero quartiere costituito da edifici popolari che erano datati e necessitavano di un rinnovamento sostanziale".

Il progetto complessivo, realizzato a stati di avanzamento, prevede la riqualificazione del quartiere Erp tramite interventi di miglioramento energetico, strutturale e impiantistico sugli immobili situati tra via Rindi e via Piave. I lavori riguardano il recupero funzionale completo e prevedono per ciascuna unità immobiliare il rifacimento completo di impianto elettrico, idrico e termico, delle finiture (infissi e sistemi oscuranti), la tinteggiatura, il rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti. Dall’inizio dell’intervento (novembre 2023) a oggi, i lavori stanno rispettando i tempi previsti dal cronoprogramma: sono stati consegnati ieri i primi tre appartamenti ristrutturati, tra settembre e ottobre ne verranno consegnati altri 21. Quindi, si prosegue, a blocchi di 24 alloggi, al completamento dei lavori e alla riconsegna, fino a terminare l’operazione complessiva di riqualificazione entro la fine del 2025. Per la ristrutturazione dei primi appartamenti in media sono stati spesi circa 46mila euro ad appartamento e le famiglie residenti negli alloggi ristrutturati sono state nel frattempo trasferite presso altri immobili Erp e il Comune si è fatto carico delle operazioni e spese di trasloco, sia per lo spostamento negli appartamenti temporanei, che per riportare le famiglie nelle abitazioni ristrutturate.

Gab. Mas.