Questo pomeriggio alle 18, sarà presentato nella sala del consiglio comunale il libro "Tra Storia e Memoria. Il Comune di Cascina tra Ventennio e Liberazione". Voluto fortemente dall’amministrazione comunale, edito da Pacini Editore grazie anche al contributo del Consiglio Regionale della Toscana, il testo realizzato dall’archivista Diego Sassetti (foto) ripercorre le vicende che si sono susseguite a Cascina dall’avvento del fascismo fino alla Liberazione.

"Il nome di Cascina – sottolinea il sindaco Michelangelo Betti – è legato alla battaglia del 1364 tra Pisa e Firenze, ma il nostro territorio di rado ha patito la tragedia della guerra. Le famiglie hanno conosciuto la morte dei propri figli, caduti da militari in conflitti lontani dalle case in cui erano cresciuti. Il fascismo portò invece a un panorama del tutto diverso con la Seconda Guerra Mondiale. Il fronte arrivò anche nelle strade del nostro Comune e la maggioranza delle vittime divennero i civili, senza distinzione di sesso o età".

Il 4 settembre 2024 Cascina ha celebrato l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo e il libro nasce proprio per riassumere, in un unico volume, le vicende sparse in diverse carte e testi. Non solo, è stato arricchito anche da testimonianze dirette delle tragedie vissute nell’estate del ’44.