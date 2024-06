Cascina, torna il pulmino "Meraki"

Cascina 28 giugno 2024- Dal1 luglio al 12 agosto al giardino di piazza Nenni a Sant’Anna arriverà, ogni lunedì dalle 16 alle 19, il pulmino ludico-educativo “Meraki”. Gli educatori saranno presenti con la ludoteca viaggiante per animare gli spazi educativi rivolti a piccoli gruppi di bambine e bambini per trascorrere del tempo insieme. Il tutto nell’ottica della promozione del benessere personale e familiare, oltre che per creare occasioni positive di scambi sociali e culturali. “Dopo il grande successo delle prime edizioni – spiega Giulia Guainai, assessora al sociale – accogliamo con grande gioia il ritorno di Meraki in piazza Nenni a Sant’Anna, un luogo ideale per fare comunità e socializzare. Ringraziamo gli organizzatori per l’idea vincente e la professionalità costante al servizio dei cittadini e invitiamo questi ultimi a partecipare alle attività proposte”. Il progetto Meraki è stato pensato e ideato da ApertaMente, un centro per le famiglie che offre servizi di vicinanza solidale e attività di promozione e supporto alle famiglie con fragilità, spazi di informazione, orientamento e condivisione sui temi della genitorialità, dell’affido familiare e dell’adozione. Offre consulenza pedagogico-educativa specializzata e spazi di incontro dedicati a bambini, pre-adolescenti e adolescenti. ApertaMente Centro per le Famiglie è un servizio della Società della Salute Zona Pisana in collaborazione con le cooperative sociali Arnera e Il Simbolo. “ApertaMente con Meraki” si svolge in vari spazi del territorio. Gli spazi prevedono l’organizzazione di postazioni didattiche e ludiche grazie all’ausilio di un furgone attrezzato con materiali dedicati.