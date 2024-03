Cascina: Russo interviene sulla nuova Casa di Comunità

Cascina 23 marzo 2024- “La nuova casa di comunità Hub di Cascina sarà presto realtà. Era il primo impegno del nostro programma elettorale e con l’avvio del cantiere a San Casciano rivendichiamo orgogliosamente il nostro impegno nella difesa del Sistema sanitario pubblico, favorendo i servizi di assistenza territoriale che sono quelli più vicini al cittadino”.

Così Giovanni Russo, segretario del Pd Cascina, nel commentare con “particolare soddisfazione” l’avvio dei lavori per la realizzazione di questo importante presidio sanitario pubblico. “Era per noi un obiettivo prioritario – conclude il segretario del Pd cascinese- e passare dalle promesse elettorali alla realizzazione non è mai così facile: in questo caso ci siamo riusciti e ne siamo fieri. Ringrazio tutta l’amministrazione cascinese, il sindaco Betti e gli uffici tecnici per l’impegno profuso nel portare a Cascina una Casa di Comunità Hub, che prevede una presenza medica garantita 24h per tutti i giorni della settimana. Solo con il rafforzamento della medicina territoriale potremo togliere pressione sui Pronto Soccorso ospedalieri e garantire cure appropriate ad ogni tipo di paziente.”