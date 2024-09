Cascina, presentata la Festa dello Sport

Cascina 26 settembre 2024- Sabato 28 settembre Corso Matteotti e piazza dei Caduti si trasformeranno in un grande campo per ospitare la “Festa dello Sport”, in programma dalle 17 alle 20. Preceduta dal convegno “La Medicina dello Sport” (alle 16 in Sala Consiliare), la manifestazione vedrà impegnate oltre venti associazioni sportive che illustreranno e faranno provare le varie discipline a tutti i partecipanti, dai più piccoli ai più grandi. L’evento è infatti finalizzato a far conoscere alla collettività l’offerta sportiva presente sul territorio comunale, tramite l’allestimento di aree strutturate per effettuare dimostrazioni pratiche delle varie attività. “Il 2024 è stato un anno di grandi soddisfazioni per lo sport cascinese – ha detto il sindaco Michelangelo Betti – con le due medaglie d’argento di Filippo Macchi alle Olimpiadi e la partecipazione alle Olimpiadi e Paraolimpiadi di altri due atleti cascinesi più uno spagnolo legato alla nostra città. Questo appuntamento serve da un lato a presentare tutte le possibilità sportive che abbiamo sul territorio e dall’altro a festeggiare questi successi sportivi”.

“Onlus Grande Gio’ ha aderito volentieri all’organizzazione della Festa dello Sport perché è una manifestazione che incarna in tutto e per tutto le finalità della Onlus – ha aggiunto Andrea D’Angelo –, che mira a mettere insieme famiglie e ragazzi attraverso un veicolo sociale efficace come lo sport. Sport è salute, benessere, socialità, impegno, sacrificio, solidarietà: per noi è l’occasione migliore per tornare parte attiva sul territorio. Grazie all’aiuto fattivo di Sogefarm, Pro Loco, Progetto Genesi, Decathlon e Unicoop Firenze sezione soci Cascina, sono certo che verrà fuori una bellissima manifestazione”.

A tirare le fila di tutto c’era Francesca Mori, assessora allo sport, che ha ringraziato il personale dell’ufficio sport per il grande lavoro fatto. “Tra enti di promozione sociale e associazioni sportive dilettantistiche avremo sul corso e in piazza oltre 50 associazioni che partecipano con giochi, percorsi e avvicinamento allo sport per bambini ma anche per adulti. Un modo – ha sottolineato l’assessora – per promuovere l’offerta sportiva del nostro territorio, che può vantare un tessuto notevole e merita di essere conosciuto. Siamo partiti con la Consulta dello Sport che già raccoglie gran parte delle associazione, poi Grande Gio’ ha raccolto la nostra sfida e ha coordinato tutte le attività: c’è stata una bella risposta da parte delle società”.

Quando Cascina scende in piazza, Sogefarm risponde sempre presente. “Partecipiamo alla festa perché ci teniamo a promuovere lo sport come elemento fondamentale per la salute – ha detto Chiara Bruni –in Italia sono tante le persone che fanno attività, ma il 38% della popolazione non fa sport in maniera regolare. Questo è importante per la prevenzione di malattie come quelle cardiovascolari, diabete di tipo 2, osteoporosi, in più fa bene anche per la salute mentale e alla socialità. Saremo presenti il 28 e il 5 ottobre avremo la nostra corsa non competitiva di 10 o 3 km ‘Cascina in forma’ alla quale potrà partecipare chiunque”.

Presente all’inaugurazione del campo di basket a Sant’Anna, Decathlon sarà ancora al fianco dell’amministrazione per questa iniziativa. “Cascina è un territorio in cui siamo presenti e sul quale abbiamo molti interessi perché vive di sport – ha sottolineato Giuseppe Nunziata, Account Manager di Decathlon per la Toscana –: essendo una festa dello sport, i valori di Decathlon sono effettivamente rappresentati in questa manifestazione e abbiamo accettato subito l’invito dell’amministrazione comunale. C’è uno stretto legame tra l’azienda e il territorio”. In campo ci sarà pure Progetto Genesi. “Ringrazio l’associazione Grande Gio’ e il Comune – ha aggiunto Gianluca Bonini – che ci hanno dato la possibilità di partecipare: doneremo degli zainetti a tutti i ragazzi che interverranno alla manifestazione. Per noi è importante dare un contributo alle associazioni impegnate nello sport e nel sociale”. A chiudere Fabrizio Giorgetti, vicepresidente Unicoop Firenze sezione soci Cascina. “Nello statuto della cooperativa c’è la presenza sul territorio al fianco della popolazione. A una manifestazione come questa non poteva non esserci anche la nostra sezione soci: lavoriamo per le nuove generazioni, aiutando anche quelle ‘over’ a stare in compagnia e in salute”.