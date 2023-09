Cascina, vasto incendio in un deposito di mobili

Cascina (Pisa), 17 settembre 2023 – Un vasto incendio si è sviluppato nella tarda serata di oggi, domenica 17 settembre, in un deposito di mobili a Cascina, in via di Pesciule.

Le fiamme hanno completamente divorato il mobilificio. Numerose le squadre dei vigili del fuoco – da Cascina, Pisa e Livorno – intervenute per spegnere il rogo. Al momento non è chiara l’origine dell’incendio.