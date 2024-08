Cascina, domande per Educambiente entro il 10 settembre

Cascina 28 agosto 2024- Il Comune di Cascina ha indetto una procedura pubblica per la collaborazione con le associazioni per la realizzazione del progetto Educambiente (anno scolastico 2024-2025). Il progetto è costituito da percorsi didattici formativi specifici sulle problematiche dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, in modo da garantire la diffusione nelle scuole di modelli formativi coerenti e funzionali a obiettivi di apprendimento comuni. L’avviso è finalizzato a verificare la disponibilità da parte di associazioni/operatori ad aderire e prendere parte ad un percorso collaborativo, con riferimento al progetto Educambiente proposto dal servizio Ambiente del Comune di Cascina, costituito da percorsi didattici formativi di educazione ambientale, da presentare alle scuole pubbliche e private del territorio (classi prime, seconde,terze, quarte e quinte delle scuole primarie e prime, seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado). Ogni classe potrà aderire ad un solo percorso didattico scelto tra quelli presentati dalle associazioni anche in ragione della programmazione scolastica. Ogni associazione potrà predisporre il proprio pacchetto formativo con riferimento alla tematica dell’Agenda 2030 sviluppandone uno o più punti: sconfiggere la povertà; sconfiggere la fame; salute e benessere; istruzione di qualità; parità di genere; acqua pulita e servizi igienico-sanitari; energia pulita e accessibile; lavoro dignitoso e crescita economica; imprese, innovazione e infrastrutture; ridurre le disuguaglianze; città e comunità sostenibili; consumo e produzione responsabili; lotta contro il cambiamento climatico; vita sott’acqua; vita sulla Terra; pace, giustizia e istituzioni solide; partnership per gli obiettivi. I soggetti ai quali è rivolto l’avviso per la presentazione di percorsi didattici di educazione ambientale sono le associazioni ambientaliste, culturali, di ricerca, di promozione sociale, le imprese ed altri soggetti pubblici, individuate nel presente atto con l’espressione “associazioni”, in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la pubblica amministrazione. Nell’avviso pubblicato sul sito del Comune (https://www.comune.cascina.pi.it/it/news/educambiente-domande-entro-il-10-settembre?type=3) sono elencati tutti i requisiti e la modalità di presentazione delle domande entro e non oltre il 10 settembre 2024.