Cascina, co-progettazione per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale

Cascina (Pisa), 19 febbraio 2025 - C’è tempo fino al 3 marzo per partecipare all’avviso pubblico rivolto alle associazioni che operano nel Comune di Cascina in ambito culturale e che qui hanno la sede legale e/o operativa. L’amministrazione comunale, con il contributo economico della Regione Toscana (ottenuto partecipando all’avviso “Iniziative del consiglio regionale per il recupero del patrimonio culturale e storico dei comuni danneggiato dagli eventi alluvionali del 2023”), intende realizzare il progetto “ARCA - Narrazione Multimediale della Storia del Comune di Cascina”, consistente nella promozione e nella valorizzazione del patrimonio storico ed artistico locale attraverso la creazione, nei locali della biblioteca comunale, di una postazione digitale e multimediale dedicata alla presentazione interattiva dei contenuti culturali, storici ed artistici del territorio.

“La pubblicazione di questa manifestazione d’interesse – ha detto l’assessora alla cultura Bice Del Giudice – è un’altra tappa del progetto ARCA che come amministrazione comunale portiamo avanti grazie al contributo del Consiglio della Regione Toscana. La manifestazione d’interesse è rivolta a tutte le associazioni culturali del nostro territorio, che sono invitate a sedersi con noi ad un tavolo per condividere quelli che saranno i contenuti da riportare poi nella postazione multimediale. Questa sarà messa a disposizione di tutta la comunità con modalità di fruizione moderne e digitali”.

È interesse del Comune di Cascina condividere con il mondo associazionistico del territorio in ambito culturale i contenuti del portale multimediale che verrà messo a disposizione di tutti gli utenti. Per questo l’ente avvierà con le associazioni partecipanti una procedura di co-progettazione. I soggetti aventi i requisiti per partecipare all’avviso, potranno inviare la propria manifestazione di interesse al Comune di Cascina entro e non oltre il 3 Marzo 2025, con una delle seguenti modalità: tramite PEC, all’indirizzo [email protected] indicando nell’oggetto “Progetto ARCA – Manifestazione di interesse a partecipare all’avviso pubblico per la co-progettazione”, allegando lo statuto e il documento di identità del legale rappresentante, oppure consegnando a mano la propria istanza (corredata dallo Statuto e dal documento di identità del legale rappresentante), in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo del Comune di Cascina sito in Corso Matteotti n. 90, indicando sulla busta l’oggetto “Progetto ARCA – Manifestazione di interesse a partecipare all’avviso pubblico per la co-progettazione” e il destinatario (Servizio Cultura e Sport del Comune di Cascina).