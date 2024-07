Cascina, bonus sociale idrico integrativo: pubblicate le graduatorie definitive

Cascina 24 luglio 2024- Sono 233 le domande accolte per l’erogazione del bonus sociale idrico integrativo anno 2024 (20 escluse).

È stata infatti approvata la graduatoria definitiva degli ammessi e degli esclusi (al link https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/bonus-acqua), per l’accesso all’erogazione del bonus sociale idrico integrativo anno 2024 (consumi anno 2023). Tale bonus è calcolato in base alla spesa idrica dell’anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno e al netto del Bonus Nazionale calcolato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente all’Ufficio Sociale, all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] o al numero 050719312.