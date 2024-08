"Carrozze a cavallo con 40 gradi: vergogna inaccettabile"

Luglio 2024 in Toscana è stato il quarto più caldo dal 1955, agosto è iniziato con temperature ancora più calde e secondo le stime del Consorzio LaMMA nel fine settimana sarà ancora peggio. In questo contesto climatico sempre più preoccupante, a soffrire questo caldo anomalo non sono solamente le persone, ma anche i cavalli che continuano a lavorare e a portare turisti sulle carrozze anche nelle ore più torride di questa estate da record, denunciano i consiglieri comunali Enrico Bruni e Luigi Sofia.

"All’ultimo consiglio comunale avevamo portato con un odg la richiesta a sindaco e giunta di procedere alla riconversione delle licenze dei vetturini e alla dismissione della carrozze a traino animale, come fatto in città come Palermo e Roma – afferma Bruni.“La destra fece muro in maniera del tutto becera di fronte alla nostra proposta ed oggi, a fronte dell’inerzia del sindaco sul tema, a pagarne le conseguenze saranno gli animali e gli operatori". "Siamo di fronte a una grave negligenza che mette a rischio la vita e il benessere degli animali – incalza Sofia. – Costringere i cavalli a lavorare sotto un sole cocente e a trainare pesanti carrozze è una pratica inaccettabile, specialmente in condizioni climatiche così estreme. È una forzatura che non può essere tollerata in una società civile".

"Porteremo nuovamente questa battaglia in Consiglio comunale, forti del supporto della popolazione, degli attivisti del mondo animalista e dei lavoratori che da tempo chiedono, senza risposta, la riconversione delle proprie licenze a mezzi alternativi come i taxi – concludono Bruni e Sofia. – Di fronte all’inerzia della Giunta che ormai da mesi non ne azzecca una, continua la nostra azione di opposizione responsabile e intransigente con proposte concrete per costruire una Pisa sempre più giusta per cittadini, lavoratori e animali".