Carceri: dal governo 1,8 milioni. Al Don Bosco 450mila euro. La fetta più grossa a Volterra

È fresco di approvazione il riparto di 166 milioni di euro del ministero delle infrastrutture e dei trasporti per ristrutturare le carceri italiane. Lo ha deciso il comitato interministeriale sull’edilizia carceraria in una riunione che ha dato via libera alla ripartizione effettuata dai tecnici del dicastero, guidato dal vicepresidente del consiglio e ministro Matteo Salvini, sui propri capitoli dedicati. Si tratta di interventi che riguardano la sicurezza degli istituti e il miglioramento delle condizioni di vivibilità, nonché l’adeguamento funzionale dei penitenziari. Le attività saranno affidate ai provveditorati interregionali, che avranno il ruolo di soggetti attuatori. Ecco cosa accadrà per le carceri del territorio, il Don Bosco di Pisa e la Fortezza di Volterra: ammontano a 450mila euro le risorse per la struttura carceraria del capoluogo di provincia, mentre per quella del colle etrusco la cifra ministeriale sale fino a un milione e 328 mila euro. Per il Don Bosco, il finanziamento sarà viatico per avviare i necessari lavori di adeguamento strutturale. Al carcere di Volterra, invece, sarà costruita una sala polivalente.

"L’approvazione degli stanziamenti per la ristrutturazione delle carceri conferma l’importanza data alla Toscana nel migliorare le condizioni del nostro sistema penitenziario. È con grande soddisfazione che noto gli investimenti significativi destinati alla provincia di Pisa: 45 mila euro per l’adeguamento del carcere di Pisa e oltre un milione di euro per la realizzazione di una sala polivalente a Volterra". E’ quanto dichiara l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi, che aggiunge: "Mi ero recata in visita al carcere di Pisa, che aveva un evidente bisogno di questi interventi. Desidero esprimere il mio ringraziamento al ministro Matteo Salvini per la sua concretezza e l’attenzione rivolta alle esigenze della Toscana, e in particolare della nostra provincia". Ecco le parole del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci: "Sono fiero dall’ottimo lavoro di squadra che ha portato a sbloccare finalmente oltre 1.800.000 euro per Volterra e Pisa in pochi mesi di governo. Il nuovo passo sull’edilizia penitenziaria è garanzia di maggiore sicurezza per uomini e donne della polizia penitenziaria, maggiore sicurezza per i cittadini e migliori condizioni per i detenuti, fermo restando la certezza della pena".