Carcere: ok al protocollo per i servizi comunali

Si è riunita il 17 aprile, la seconda commissione consiliare Permanente del Comune; in discussione l’accesso ai servizi comunali, in particolare quelli anagrafici, da parte dei detenuti, richiesto dal consigliere Auletta. Al termine è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno redatto in prima battuta da Auletta ed emendato in diversi punti dalla presidente della commissione Compare. "Ben venga l’apprezzamento del Capogruppo Auletta verso uno dei nostri obiettivi di mandato” - dice la presidente della 2° commissione permanente, Rachele Compare - – abbiamo proposto come maggioranza, diversi emendamenti per renderlo approvabile, invitando a proseguire il percorso già avviato dalla nostra Giunta. Sì perché il tema dei rapporti con la Casa Circondariale Don Bosco, in particolare quello dedicato all’accesso ai servizi anagrafici del Comune da parte dei detenuti, è un percorso in itinere, già obiettivo strategico da questa amministrazione. Con l’approvazione del documento abbiamo voluto tracciare una linea volta a concordare con il direttore della Casa Circondariale Don Bosco, un protocollo che garantisca trasferte periodiche presso l’istituto degli operatori dei servizi del Comune, al fine di espletare senza intermediari, le pratiche competenti agli uffici comunali, prendendoci l’impegno di monitorare nell’arco di sei mesi, la verifica del corretto espletamento delle attività previste nel protocollo. Questo per garantire l’equità effettiva nell’accesso ai procedimenti amministrativi di competenza comunale per le persone detenute, con particolare riferimento ai servizi anagrafici". "La Commissione – continua Compare – ha già ascoltato sia il garante dimissionario, avvocato Alberto Marchesi che la neo nominata avvocato Valentina Abu Awwad, a novembre si era svolto il sopralluogo alla struttura, con audizione dell’ex direttore Francesco Ruello. L’ordine del giorno valorizza il lavoro della Giunta attraverso l’impegno della Commissione, trovando la giusta sintesi per il raggiungimento di un obiettivo comune a tutte le forze politiche".