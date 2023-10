"Carabinieri denunciano 4 espulsi da Pisa trovati in città": Una storia di Pisa

In tre avevano il divieto di ritorno a Pisa disatteso. Nel corso dei servizi nel territorio di competenza, svolti nei giorni scorsi nell’area urbana del capoluogo, i carabinieri della locale Compagnia hanno identificato: un primo uomo che, all’atto di un controllo eseguito dalla “Radiomobile” nel centro storico pisano, è stato denunciato per inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Pisa, altre due persone, controllate nelle adiacenze della Piazza dei Miracoli e poi segnalate all’Autorità Giudiziaria poiché i militari della “Radiomobile” hanno chiesto i documenti e loro si sono rifiutati di esibire i documenti d’identità. Avevano la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa; infine una quarta persona, controllata in area vicino alla stazione ferroviaria sempre dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia carabinieri di Pisa e poi denunciata all’Autorità Giudiziaria per inosservanza all’ordine di lasciare il territorio dello Stato.