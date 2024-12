"Canto di Natale", spettacolo per bambini e famiglie

Teatro per bambini. Domenica 5 gennaio al Teatro Nuovo di Pisa “Canto di Natale” ispirato all’opera di Dickens Si intitola “Canto di Natale” lo spettacolo per bambini e famiglie che andrà in scena sul palco del Teatro Nuovo di Pisa, Piazza della Stazione 16, domenica 5 gennaio alle 17. Un racconto, emozionante ed onirico, ispirato all’omonima opera “Canto di Natale” di Charles Dickens pubblicata nel 1843, che all’epoca rappresentò una forte critica alla società, ed è ancora oggi uno dei racconti sul Natale più commoventi che esistano, che affascina i più piccoli e fa riflettere i più grandi, educando sul reale valore degli affetti, della bontà d’animo e dell’altruismo. Regia e riduzione teatrale del testo: Riccardo Monopoli, collaborazione alla regia e coreografia: Flavia Bucciero. Danzatori e interpreti: Alice Covili, Marco della Corte, Leila Ghiabbi, Aurora Cosimi Loffredo, Francesco Pelosini, Massimo Risi. Una produzione: Con.Cor.D.A./Movimentoinactor di Pisa. Spettacolo adatto a bambini sopra i quattro anni. Il teatro per bambini fa parte del cartellone 2024/2025 del Teatro Nuovo, direttore artistico Carlo Scorrano, sostenuto da Fondazione Pisa e Unicoop Firenze. Biglietti adulti 8 euro, 7 euro ridotto convenzionati, bambini 6 euro. Biglietti online: CiaoTickets.com: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/canto- di-natale-0 Botteghino aperto un’ora prima di ogni spettacolo o il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19 in Piazza Stazione 16. Informazioni: e-mail: [email protected], 3923233535.