Un incantevole itinerario musicale che, dalla Georgia, si sposta da est a ovest con i canti della tradizione. È il viaggio sonoro che il duo “Belle di Mai”, Alice Casarosa e Irene Rametta, intraprende domani alle 21.15 in piazza dei Caduti a Cascina con lo spettacolo “CantaMare va in città”. In un mix di canti a cappella con l’accompagnamento di fisarmoniche, chitarra e percussioni, Alice e Irene racconteranno storie di persone incontratr o di cui hanno sentito narrare, luoghi conosciuti o solo sognati, incantando non solo gli adulti ma soprattutto i più piccoli.