Campioni di giornalismo: premio del sindaco

Un premio che ne contiene molti altri. Il sindaco Massimiliano Angori con la consigliera alle Pari Opportunità Lara Biondi hanno incontrato gli studenti della scuola media Leopardi di Vecchiano per consegnare i premi annunciati la mattina del 27 maggio alla Leopolda quando La Nazione con tanti sponsor e una giuria di esperti (tra cui, appunto, il primo cittadino vecchianese) ha decretato i vincitori del progetto "Cronisti in classe". Un arrivederci che si è concretizzato ieri. A ciascuno è stata consegnata una maglietta con il logo del premio dal 2010 intitolato a Chiara Baldassari, la giovane cittadina vecchianese e giornalista di Report scomparsa, ancora troppo giovane, nel 2005. "Una doppia occasione, attraverso questo progetto, per omaggiare la vecchianesità, ricordando anche due cittadini importanti del nostro territorio, Antonio Tabucchi, celebrato in maniera ottima dai ragazzi nel loro lavoro uscito sul giornale, e anche la nostra Chiara Baldassari, ricordata concretamente attraverso l’intenso lavoro giornalistico svolto dai ragazzi e dalle ragazze, una bellissima pagina su La Nazione". "Coltiviamo la memoria di Chiara Baldassari, dopo averle anche intitolato una strada nella zona litoranea. Adesso, entro la fine dell’anno, riproporremo un corso di formazione professionale per gli addetti ai lavori in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Toscana", spiega Biondi. "Gli studenti e le studentesse – aggiunge il sindaco – sono stati invitati alla posa della pietra in memoria di Tabucchi sul palazzo a lui dedicato e recentemente restaurato dalla nostra Amministrazione Comunale. Un grazie alla Nazione, per questa opportunità, all’istituzione scolastica per aver lavorato con passione, agli studenti e studentesse per il loro impegno". "Siamo orgogliosi del lavoro svolto dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi, anche in un’ottica di grande esperienza formativa come questa proposta da La Nazione, che aiuta a far comprendere ai nostri ragazzi, figli dell’era della comunicazione immediata e digitale, come sia importante per una società civile e consapevole il buon lavoro giornalistico basato sulla libertà di stampa e sul reperimento di fonti attendibili", le parole del dirigente scolastico, professor Paolo Gori, presente ieri con le professoresse Elke Cavazza, Serena Chicca, Ilaria Comar e la vicaria professoressa Marina Del Zoppo che hanno seguito gli alunni.

A. C.