Campi solari musicali alla scuola Bonamici

Pisa 12 giugno 2025- Si moltiplicano ogni estate le proposte di enti e associazioni per i campi estivi, soluzioni che coniugano divertimento, cultura sport e scoperta della natura per bambini e ragazzi in età scolare. Molte le varianti a partire dagli orari, che si diversificano in formule “corte” che impegnano i ragazzi nelle ore mattutine, e “lunghe”, comprendenti la prima parte del pomeriggio. Per gli appassionati di musica c’è la formula dei campi solari musicali della scuola di musica Bonamici, rivolta ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, anche principianti, che avrà luogo nei locali e nel grande giardino della scuola dal 17 giugno al 11 luglio. Il campo propone varie attività, guidate da insegnanti altamente specializzati, tra cui lezioni di canto e di strumento a scelta tra pianoforte, violino, chitarra e percussioni, coro, educazione ritmica con body percussion e strumentario Orff, laboratorio di costruzione di strumenti musicali, attività di ascolto attivo, pittura e musica, musica d’insieme. Una volta a settimana un ospite speciale condurrà i ragazzi alla scoperta degli strumenti musicali più desueti con concerti e musica dal vivo. I momenti ricreativi e ludici presenteranno tutte attività legate alla musica come giochi musicali, storia della musica e teoria musicale sotto forma di quiz, indovinelli, divertenti gare “musicali” non competitive. Per informazioni e iscrizioni www.scuolabonamici.it oppure 3480414547.