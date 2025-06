Italy Fuels debutta in Francia: ecco la nuova France Fuels

Pisa, venerdì 13 giugno 2025 – Dopo il successo in Italia, Italy Fuels sbarca in Francia con France Fuels. L’app, ideata e sviluppata dal pisano Francesco Vibert, 27 anni, consente di risparmiare sul carburante individuando in tempo reale, con l'uso della propria posizione, le stazioni di servizio più vicine con i prezzi più convenienti. Il funzionamento rimane fedele al modello italiano, già affermato sulle principali piattaforme digitali. Pensata soprattutto per chi è spesso in viaggio, Italy Fuels ha continuato a crescere nel tempo, integrando nuove funzionalità su indicazione degli utenti. Una delle più recenti novità, ad esempio, è la visualizzazione dei dati di navigazione dalla propria posizione ai distributori elencati, sotto ai prezzi ordinati.

Il lancio e l’ottimizzazione di France Fuels sono stati resi possibili grazie all’utilizzo dei dati aperti forniti dal Ministero dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria francese. L’app, che ha già un proprio sito (https://www.francefuels.com/) è ora ufficialmente registrata come riutilizzatore di dati pubblici sul portale Open Data dello Stato francese ed è disponibile su iOS e Android. Giulia De Ieso