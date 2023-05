Campagna elettorale Gran finale di feste Dal centro al litorale tra vip, comizi e djset

Da piazza dell’Arcivescovado al Litorale pisano. Quella di oggi sarà una grande festa di chiusura della campagna elettorale per i sei candidati a sindaco a 48 ore dall’apertura delle urne che animerà con sei differenti eventi l’intera città e i suoi dintorni. Sarà un’occasione d’incontro con la cittadinanza per Michele Conti, sindaco uscente e candidato del centrodestra, che oggi alle 18 si troverà in piazza Garibaldi a Pisa per un appuntamento con musica dal vivo. Conti saluterà e ringrazierà i cittadini, le liste e i partiti che lo sostengono. Mentre alle 21.30 l’appuntamento si sposterà in piazza delle Baleari a Marina di Pisa. Altra festa, altra piazza per Paolo Martinelli, candidato sindaco del centrosinistra. L’appuntamento è in Largo Ciro Menotti dove, poco prima, alle 18.30 la segretaria Elly Schlein chiuderà la campagna del Pd, per lasciare la piazza alla festa di chiusura dell’intera coalizione. Tra le 20 e le 21 sono previsti momenti musicali con i cantautori Francesco Bottai, Alfonso De Pietro, Lorenzo Marianelli, con la cantautrice Giulia Pratelli e con il direttore d’orchestra Marco Severi. "Sarà una grande festa popolare di civismo, politica e musica", dichiara Martinelli. Alle 21 si alterneranno testimonianze di personalità espressione di varie realtà della città e l’appello finale di Martinelli. Peace, Love and Justice: verso un domani diverso. È così che la coalizione Diritti in Comune (Una città in Comune e Unione Popolare) che sostiene Ciccio Auletta ha deciso di intitolare la grande festa per la fine della campagna elettorale. Un appuntamento che inizierà alle ore 18 in piazza Vittorio Emanuele con gli interventi dello stesso Auletta e di Marta Collot e Giovanni Russo Spena di Unione Popolare per concludersi alla Stazione Leopolda con un doppio Dj set a cura di Lady Maina e Rozza Dj. Numerosi gli appuntamenti alla Leopolda: dalle tre mostre allestite da Associazione Imago allo spazio laboratori per bambini a partire dalle17. Dalle 18 apericena italo-senegalese in compagnia di Dj Meo, intervento finale di Auletta alle 20.45, a seguire spazio al concerto dei 71JPM. Patto Civico con il suo candidato sindaco Alexandre Dei sarà invece dalle 19 alle 22 al ristorante il Turista in piazza dell’Arcivescovado dove si alterneranno gli interventi dei candidati consiglieri e l’appello finale di Dei. A seguire spazio alla convivialità con un’apericena. A pochi passi di distanza, il Grand Hotel Duomo ospiterà invece l’evento di Rita Mariotti, candidato sindaco del Terzo Polo, che per l’occasione incontrerà la deputata Giulia Pastorella (Azione). L’evento, moderato da Sergio Piane, avrà inizio alle 18 e ospiterà inoltre gli interventi dei candidati consiglieri comunali. Il Comitato Libertà Toscana, con il candidato sindaco Edoardo Polacco e la rosa dei candidati a consigliere, chiuderà la campagna elettorale a partire dalle 20.30 (15 euro a persona) con un’apericena vista mare a Tirrenia sulla terrazza del Bagno Roma.

Ilaria Vallerini